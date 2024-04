Processo Tutti-Frutti. Pedido levantamento da imunidade de três deputados do PSD

O pedido de levantamento da imunidade já deu entrada no Parlamento.Em causa está o processo Tutti-Frutti, que investiga um alegada teia de favorecimentos a militantes do PSD e do PS e que incluem as suspeitas de negociação de lugares políticos em Lisboa nas Autárquicas de 2017.





São investigados alegados crimes de corrupção, tráfico de influência, participação económica em negócio e financiamento proibido.





Se o pedido de levantamento de imunidade for aceite pela Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados, os três sociais-democratas serão constituídos arguidos no processo.