Foto: António Pedro Santos - RTP

O secretário-geral do Partido Socialista admite que ainda não teve oportunidade para olhar para o programa de Estabilidade que o Governo entregou esta segunda-feira no parlamento, mas considera que os últimos dias são a prova de que todo o cuidado é pouco com o que é dito pelo Executivo de Luís Montenegro. Pedro Nuno Santos assegura que os socialistas vão olhar com atenção para o documento.