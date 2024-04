Programa de Governo. PS abstém-se na votação das moções de rejeição

A reação do PS chegou pela voz da nova líder parlamentar. Alexandra Leitão critica o governo por não ter dialogado com os restantes partidos na elaboração do programa.

Alexandra Leitão foi eleita líder parlamentar do PS com 90% dos votos, esta quarta-feira.



A deputada era a única candidato ao cargo e recebeu 65 votos favoráveis e sete brancos.



Apenas não votaram seis dos 78 deputados que constituem a bancada socialista.



Alexandra Leitão anunciou que o PS se vai abster na votação das moções de rejeição ao programa do governo apresentadas pelo PCP e BE.