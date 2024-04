Programa do Governo confirma a integração de várias propostas eleitorais

Foto: António Pedro Santos - Lusa

O documento contém as medidas que o Executivo de Luís Montenegro se propõe a concretizar, ao longo dos próximos quatro anos. Já se sabe que o Programa do Governo inclui medidas para os professores, para os médicos e para as forças de segurança e confirma-se a integração de várias promessas eleitorais, dos impostos aos salários.