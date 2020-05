Proposta de André Ventura de confinamento dos ciganos causa reações no Parlamento

António Costa disse, no parlamento, que André Ventura "levou um baile de Ricardo Quaresma" e também garantiu que não há nenhum problema com a comunidade cigana. O deputado do Chega ouviu, e voltou a dizer que a comunidade cigana está a desrespeitar as regas de distanciamento social.