PS afirma que Fernando Alexandre ou se retrata ou perde condições para ser ministro

O PS exigiu esta terça-feira ao ministro da Educação que retifique declarações "preconceituosas e discriminatórias" que proferiu sobre alunos de famílias com mais baixos rendimentos, caso contrário deixará de ter condições para estar no Governo.

Esta posição foi transmitida pelo líder parlamentar socialista, Eurico Brilhante Dias, depois de Fernando Alexandre ter defendido que as residências públicas devem ter alunos de vários estratos sociais, caso contrário, dando prioridade aos bolseiros, irão degradar-se mais rapidamente.

"Se o senhor ministro não retificar o que disse, se não reconhecer que cometeu um erro grave, discriminatório, preconceituoso face às famílias com rendimentos mais baixos, deixou de ter condições de ser ministro da Educação. Portugal merece ter um ministro da Educação para todos os portugueses", declarou Eurico Brilhante Dias.

O ministro da Educação afirmou, durante a cerimónia de apresentação do novo modelo de ação social para o Ensino Superior, que "vamos ter residências todas renovadas, que daqui a cinco anos vão estar todas degradadas".



Para Fernando Alexandre é por "colocar na residência universitária os estudantes dos meios mais desfavorecidos que se degradam", acrescentando que "o que vai acontecer às residências depende das universidades e politécnicos, mas também depende dos estudantes".

Aos jornalistas, o ministro esclareceu que a associação que fez tem a ver com "a qualidade dos serviços públicos": "Nós temos que manter as famílias de todos os rendimentos a terem como prioridade o Serviço Nacional de Saúde e a Escola Pública. Quando isso deixa de acontecer, conduz muitas vezes a uma deterioração dos serviços".

