PS avança com voto de condenação formal de André Ventura por xenofobia

Joacine Katar Moreira apresentou uma proposta para a devolução de património existente nos museus portugueses aos países de origem nas antigas colónias de Portugal, o que levou a seguir André Ventura a propor a devolução desta deputada do Livre ao seu país de origem.

"O grupo parlamentar do Partido Socialista condena veementemente as afirmações proferidas contra um deputado, que são xenófobas. O convite feito a qualquer cidadão para sair e voltar ao seu país de origem é inadmissível numa sociedade democrática e é inadmissível em Portugal. Isto, para o PS, não passará sem uma condenação formal no espaço próprio, que é o parlamento", declarou Ana Catarina Mendes.

Para o PS, "esta declaração, é uma declaração xenófoba e inadmissível, que contraria todos os princípios democráticos na sociedade".



Ana Catarina Mendes acrescentou que o PS "pondera apresentar um voto de condenação".

"Evidentemente estas palavras não podem passar incólumes. Estas palavras são demasiado graves. São palavras que não fazem parte da tradição de sociedade inclusiva e integradora que tem Portugal".Segundo a líder da bancada parlamentar socialista, "não faz parte do ADN do Partido Socialista, que luta por uma sociedade livre e inclusiva. E por isso mesmo, é que condenamos e considerarmos inadmissíveis estas declarações, seja contra uma deputada em exercício de funções, seja qualquer cidadão que seja alvo de um ataque desta natureza".

Van Dunem condena "discurso xenófobo" de Ventura

Também a ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, condenou o "discurso xenófobo" do deputado do partido Chega, André Ventura.

"Não podia não deixar aqui uma nota de condenação para o discurso xenófobo que começou a invadir os nossos espaços institucionais e que chegou ao parlamento, com uma declaração feita ontem [terça-feira] e que atingiu a deputada [do Livre] Joacine Katar Moreira", afirmou Francisca Van Dunem, no início do seu discurso na Conferência 2020 Interseccional "Encarceramento e Sociedade", que decorre em Coimbra.

Joacine Katar Moreira foi "convidada a ir para a sua terra, como se esta não fosse a terra da deputada Joacine Katar Moreira, que foi eleita pelo povo português para o parlamento deste país", criticou Francisca Van Dunem no início de um discurso que durou quase uma hora, onde abordou o racismo, o colonialismo português e o excessivo encarceramento, entre outros temas.

C/Lusa