Deputado do Chega defende deportação de Joacine Katar Moreira

André Ventura do Chega defende que Joacine Katar Moreira seja devolvida para o seu país de origem. Reação do deputado à proposta do Livre que quer devolver património às ex-colónias portuguesas. O partido de Joacine considera estas declarações racistas e o Bloco de Esquerda pede a intervenção do Presidente da Assembleia da República.