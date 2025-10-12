Política
Autárquicas 2025
PS conquista Bragança ao fim de quase 30 anos
O PS ganhou em Bragança, com o melhor resultado dos últimos 30 anos. Isabel Ferreira quer uma agenda autárquica "menos voltada para dentro" porque o município "precisa de abrir as portas ao resto do distrito, à comunidade intermunicipal, à região, ao país".
O PS reivindicou esta noite a câmara que era liderada pelo PSD desde 1997. Foi uma candidatura que se "abriu à sociedade civil" e teve "muito trabalho de campo".
"Foi uma campanha de grande proximidade".