PS conquista Bragança ao fim de quase 30 anos

O PS ganhou em Bragança, com o melhor resultado dos últimos 30 anos. Isabel Ferreira quer uma agenda autárquica "menos voltada para dentro" porque o município "precisa de abrir as portas ao resto do distrito, à comunidade intermunicipal, à região, ao país".

Isabel Ferreira fala de "um trabalho muito grande de renovação de pessoas", tendo trazido muita gente "de fora do quadrante político estritamente partidário".



O PS reivindicou esta noite a câmara que era liderada pelo PSD desde 1997. Foi uma candidatura que se "abriu à sociedade civil" e teve "muito trabalho de campo".



"Foi uma campanha de grande proximidade".