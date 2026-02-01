PS considera algumas medidas do Governo "recorrentes e repetitivas"

"Algumas dessas medidas são medidas recorrentes e repetitivas em relação a ocasiões anteriores. Há medidas positivas, mas há medidas insuficientes", afirmou Carlos César aos jornalistas, em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, após ter votado antecipadamente na segunda volta das eleições presidenciais de domingo.

Segundo o dirigente socialista, na segunda-feira, o partido "terá um conjunto de reuniões internas durante a manhã, para apreciar um conjunto de documentos que tem vindo a elaborar nestes últimos dias e nestas últimas horas e apresentará o seu contributo com medidas concretas para melhorar aquilo que o Governo hoje apresentou aos portugueses, para fazer face à situação que foi criada e que, em alguns casos, podia ter sido evitada".

"Porque é preciso não esquecer que houve avisos meteorológicos internacionais, localizando todos esses eventos exatamente no território do continente e a prontidão e o posicionamento de meios [a] que estamos agora a assistir, era a mesma prontidão e posicionamentos de meios que devia ter existido antes destas ocorrências mais tristes destes últimos dias", justificou.

E prosseguiu: "Amanhã [segunda-feira], o que é importante é que o Governo, o Partido Socialista e todos aqueles que estiverem interessados em contribuir para a ultrapassagem rápida destas dificuldades e para os meios de socorro das populações, contribuam efetivamente. E nós, amanhã [segunda-feira] faremos isso".

Para o presidente do PS, o Governo "respondeu muito mal" na primeira fase das ocorrências, "não tendo tido a prontidão do posicionamento de meios, a coordenação necessária, a convocação da Comissão Nacional de Proteção Civil, a ativação dos planos de emergência".

Apontou que no início "não fez o que agora está a fazer e vê-se bem a diferença".

Para o socialista, o que é importante é que esta fase "corra melhor e que, sobretudo, sejam tomadas medidas imediatas de curto prazo e também de médio prazo para as quais o Partido Socialista amanhã [segunda-feira] mesmo apresentará a sua contribuição ao Governo, com medidas em concreto, para que tudo isso seja ultrapassado o mais depressa possível".