PS e PSD avançam com projetos de revisão da Constituição da República

A Comissão Política do PS reúne-se para aprovar os princípios do projeto de revisão da Lei Fundamental. Pretende-se, no caso dos socialistas, alargar o espectro dos “direitos fundamentais”, designadamente em matéria social.

Ouvidas pela rádio pública, fontes socialistas adiantam que o projeto não irá cingir-se a alterações cirúrgicas.

Antena 1





O partido de António Costa vai incluir no projeto o tema do acesso a dados de comunicações eletrónicas, ou metadados, por parte das autoridades em processos de investigação criminal, além da lei de bases de emergência sanitária. Estes domínios foram discutidos entre o primeiro-ministro e o líder do PSD, Luís Montenegro. A coordenação política do dossier socialista da revisão constitucional foi confiada a uma equipa que integra António Costa, o presidente do partido, Carlos César, o secretário-geral adjunto, João Torres, e o líder da bancada parlamentar, Eurico Brilhante Dias.





A agenda da reunião da Comissão Política do PS tem oficialmente um único ponto: a análise da situação política, num contexto ainda dominado pela discussão na especialidade da proposta de Orçamento do Estado para 2023 e pela polémica a envolver Miguel Alves, secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro.

Montenegro “totalmente disponível” para “acertar e concertar”



Antena 1 Também o Conselho Nacional do PSD se reúne para abordar o projeto laranja de revisão constitucional, que deverá ter apresentação pública na sexta-feira.