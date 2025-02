PS não entra no "peditório" do Chega mas quer explicações de Montenegro

Uma reação do secretário-geral socialista depois de, no domingo, André Ventura ter anunciado que vai avançar com uma moção de censura, caso Luís Montenegro não esclareça o país sobre as notícias que dão conta da existência de uma empresa do ramo imobiliário em nome da mulher e dos filhos.

Questionado sobre os insultos que ocorreram na semana passada, a partir da bancada do Chega, Pedro Nuno Santos considera que o presidente da Assembleia da República deve rever a forma como gere os trabalhos.







Pedro Nuno Santos diz mesmo que “não é admissível” a postura atual de determinados deputados na casa da democracia.O líder do PS entende que Aguiar-Branco deve ter um papel mais interventivo.





Uma afirmação depois de o presidente da Assembleia da República ter remetido para os partidos qualquer alteração ao regimento do Parlamento.





O líder socialista visitou um projeto habitacional na Quinta de Alfazina, em Almada, que lançou quando era ministro da Habitação.