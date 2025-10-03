PS, PCP e Livre querem explicações de Rangel e Melo sobre caças nas Lajes

Foto: Piroschka van de Wouw - Reuters

José Luís Carneiro deu conta de que o grupo parlamentar do PS vai apresentar um requerimento para que o ministro da Defesa e o ministro dos Negócios Estrangeiros sejam ouvidos na Assembleia da República sobre a passagem pela base das Lajes, nos Açores, de aviões militares norte-americanos com destino a Israel.