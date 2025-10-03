PS, PCP e Livre querem explicações de Rangel e Melo sobre caças nas Lajes
Foto: Piroschka van de Wouw - Reuters
José Luís Carneiro deu conta de que o grupo parlamentar do PS vai apresentar um requerimento para que o ministro da Defesa e o ministro dos Negócios Estrangeiros sejam ouvidos na Assembleia da República sobre a passagem pela base das Lajes, nos Açores, de aviões militares norte-americanos com destino a Israel.
Também Paulo Raimundo diz que o PCP vai avançar com pedido de audição parlamentar do ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, e da Defesa, Nuno Melo, referindo que é preciso apurar o que se passou antes de pedir demissões. Rui Tavares, do Livre, também comentou a situação, afirmando que um pedido idêntico será feito através da deputada Patrícia Gonçalves, que representa o Livre na comissão de Defesa. Entretanto, em comunicado, as Necessidades vieram sustentar que "a falha de procedimento em causa diz unicamente respeito ao Ministério dos Negócios Estrangeiros".
"Trata-se exclusivamente de uma falha interna de comunicação no âmbito do Ministério dos Negócios Estrangeiros", frisa o gabinete de Paulo Rangel.