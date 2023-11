PS pediu a Marcelo que eventuais eleições se concretizem em março

Segundo Carlos César, não foi avançado nenhum nome ao presidente. "Se essa for a opção do senhor presidente da República, esse nome terá que ser previamente aprovado no âmbito da Comissão Política Nacional do PS, que é quem tem essa competência", explicou, adiantando que esse organismo reúne amanhã.



Os socialistas transmitiram também ao presidente da República que, mesmo que haja eleições antecipadas, "é muito importante para o nosso país termos o Orçamento do Estado aprovado".



Quanto ao sucessor de António Costa, o PS "considera que tem soluções (%u2026) que em todos os casos se trata de pessoas respeitadas no nosso país, com experiência governativa e com reconhecimento ou até experiência internacional", indicou Carlos César.



No entanto, para o PS, "a solução preferencial" é "prosseguir uma experiência governativa, visto que o PS assegura a confiança e o apoio necessário e dispõe de uma maioria de deputados".



"Nós vivemos um período muito difícil e muito incerto, marcado pela ascensão de um conjunto de riscos advenientes da situação internacional", em particular a guerra no Médio Oriente, que "terá consequências no plano económico" no nosso país, referiu o presidente do Partido Socialista.



"É bom que não exista uma interrupção governativa, uma suspensão das capacidades que o Governo português possa ter", acrescentou.