Os candidatos à liderança do Partido Socialista fizeram campanha em Coimbra e Portalegre. Pedro Nuno Santos esteve no Alentejo com um pedido para que Pedro Passos Coelho endosse um apoio prometido à política que defende para o país.

José Luís Carneiro mostra-se animado com sondagens que lhe dão a preferência do eleitorado no dia dez de março.