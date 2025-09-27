PS percorre a partir de hoje 15 distritos e ilhas em campanha de estreia de Carneiro

As eleições autárquicas de 12 de outubro marcam a estreia de José Luís Carneiro como secretário-geral do PS em atos eleitorais, ex-ministro que assumiu a liderança socialista no rescaldo da pesada derrota nas legislativas antecipadas de maio que ditou a saída de Pedro Nuno Santos.

À agência Lusa, o chefe de gabinete de José Luís Carneiro e responsável pela agenda de campanha, Luís Soares, traçou as linhas gerais da caravana do PS para estas eleições, que a partir de hoje e até ao final da campanha, cujo período oficial começa na terça-feira, deverá percorrer 15 distritos e as duas regiões autónomas, Madeira e Açores.

Assim, José Luís Carneiro estará com candidatos socialistas de distritos como Lisboa, Porto, Setúbal, Braga, Aveiro, Santarém, Coimbra, Viseu, Leiria, Évora, Beja, Portalegre, Faro, Vila Real e Bragança.

De fora deste período ficará Viana do Castelo, Guarda e Castelo Branco, distritos nos quais o líder do PS já esteve nos últimos meses, numa altura em que já ultrapassou a centena de concelhos nos quais esteve na apresentação dos candidatos autárquicos do PS.

A campanha, segundo Luís Soares, foi desenhada com o objetivo de dar expressão aos 12 compromissos autárquicos assumidos pelos candidatos na recente convenção do partido.

Segundo o responsável socialista, o foco da campanha do PS nas autárquicas é que "se fale dos temas que dizem às pessoas", como a saúde, a habitação ou a mobilidade, elencando os problemas e apontando as soluções.

A agenda não descura os sítios onde há uma aposta clara na vitória, como é o caso das câmaras de Lisboa e do Porto e de outras capitais de distrito -- o PS lidera poucas -- como é o caso de Coimbra, Aveiro, Faro ou Braga.

Na primeira campanha de José Luís Carneiro como secretário-geral, o responsável socialista explicou que a agenda é moldada "desde logo pela disponibilidade" do líder do PS em ir ao máximo de sítios e também pela "capacidade de ouvir".

Segundo Luís Soares, a volta da caravana do PS foi pensada em "proximidade e envolvimento com as estruturas locais".

Sem uma grande caravana a acompanhar José Luís Carneiro diariamente, o PS espera uma mobilização de estruturas e apoiantes, apesar da recente hecatombe eleitoral.

"O PS está mesmo muito mobilizado nas autárquicas", assegurou Luís Soares.

O primeiro dia oficial de campanha, terça-feira, começa no Algarve, já depois de Carneiro participar como deputado no plenário da Assembleia da República desse dia e da véspera.

Entre as várias ações previstas ao longo dos dias, haverá viagens de comboio, visitas a mercados, hospitais, empresas ou a unidades fabris, almoços em locais emblemáticos, os tradicionais comícios e contactos com a população ou um pequeno-almoço com candidatos.

No último dia da campanha, que coincidirá com a entrega da proposta do Orçamento do Estado para 2026, tempo para a tradicional descida do Chiado e o encerramento no distrito do Porto.

Nestas eleições, segundo os dados disponibilizados pelo partido, o PS concorre em 306 dos 308 municípios (apenas não se apresenta em Vizela e em Santana), a esmagadora maioria em listas sozinho.

Exceção às candidaturas que apresenta sozinho é o caso das 13 coligações que o PS lidera às câmaras municipais - como é exemplo Lisboa, Sintra, Braga ou Coimbra - e o apoio a oito grupos de cidadãos eleitores.

Quando o país foi às urnas para as últimas autárquicas, em 2021, a situação do PS era bastante diferente já que, então liderado por António Costa, estava no Governo. Venceu essas eleições, tendo então conquistado 149 câmaras (uma delas em coligação com o Livre), 1.285 presidências de junta de freguesia e 163 lideranças de assembleias municipais.