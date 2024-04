Foto: Miguel A. Lopes - Lusa

O Partido Socialista propõe concentrar a descida do IRS nos rendimentos entre mil e 2.500 euros. Garante que a proposta cumpre a margem orçamental dada pelo Governo.

O PS não revela, para já, como vai votar a proposta do Executivo, que já conta com a abstenção do Chega e aprovação da Iniciativa Liberal.