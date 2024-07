PS quer "alguma tradução" do programa socialista para viabilizar Orçamento do Estado

diz, na antevisão das jornadas parlamentares do PS, Alexandra Leitão.Para a ex-ministra e atual presidente do grupo parlamentar socialista,e, em Castelo Branco - onde as jornadas parlamentares se realizam até terça-feira -, será feito um balanço."Haverá um balanço, até tendo em conta o que foi feito e o que foi herdado [do Governo de António Costa], porque há uma componente do que foi herdado.", sublinha Alexandra Leitão.Por enquanto, lamenta a líder parlamentar do PS, o Executivo de PSD e CDS-PP continua a fechar a porta ao diálogo. Uma atitude, que, avisa, pode ter consequências no momento da votação do OE2024."Está em causa, obviamente, o programa eleitoral do PS, que queremos que tenha alguma tradução, uma vez que", assinala a socialista, que garante "ação" e propostas concretas em duas áreas prioritárias: "A justiça, onde queremos ser propositivos, e em matéria de imigração".Nas jornadas, dedicadas ao tema "Crescimento e justiça social", participam - além do secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos - figuras como a comissária europeia Elisa Ferreira ou antigo ministro da Economia Manuel Caldeira Cabral. Durante dois dias, os deputados socialistas vão percorrer os concelhos do distrito de Castelo Branco e prometem falar sobre o interior e a coesão territorial.