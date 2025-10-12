PS rompe com 28 anos de império do PSD em Bragança

Em comunicado enviado à Lusa, o candidato do PSD e atual autarca, Paulo Xavier, disse aceitar com "serenidade e respeito" a votação dos brigantinos.

"Tenho a consciência tranquila de quem sempre deu o melhor de si, com honestidade, empenho e sentido de serviço público. Cada obra feita, cada melhoria alcançada, cada projeto concretizado, teve sempre um único objetivo: o bem-estar das pessoas e o desenvolvimento do nosso concelho. Saio com o sentimento de dever cumprido, mas também com a certeza de que muito mais está para acontecer. Deixo inúmeros projetos preparados - alguns já com financiamento garantido, outros prontos para candidatura", acrescentou.

A candidata socialista, Isabel Ferreira, foi assim eleita presidente da câmara. Ainda não foi possível obter declarações da candidata.

O PSD liderava a Câmara de Bragança desde 1997.