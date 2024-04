PS vai viabilizar o Programa do Governo

Alexandra Leitão garante que apesar desta viabilização do Programa do Governo, o PS distancia-se do essencial das medidas propostas pelo Executivo de Luís Montenegro.E diz que, apesar de o Governo da Aliança Democrática ter incluído no programa 60 propostas da autoria de outros partidos, esse processo não resultou de uma negociação com as forças políticas da oposição.Os reparos do PS ao conteúdo do Programa do Governo que foi apresentado ontem e que começa hoje a ser discutido na Assembleia da República.