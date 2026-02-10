PS/Aveiro quer suspensão imediata de portagens na A29 em Estarreja

Em declarações à Lusa, o deputado refere que a Estrada Nacional 109 está interrompida em alguns pontos, o que impede a circulação de pessoas e viaturas de empresas naquela zona do distrito de Aveiro, por falta de vias alternativas transitáveis.

O presidente da Federação Distrital de Aveiro do PS defende que o Governo já deveria ter agido perante a situação previsível de agravamento das condições climatéricas na região.

Hugo Oliveira recorda a existência de precedentes noutras zonas do país para sustentar a aplicação de uma medida de isenção imediata de portagens para as populações afetadas.