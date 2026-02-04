PSD adia jornadas parlamentares em Caminha

"Face à perspetiva do piorar das condições climatéricas, o Grupo Parlamentar do PSD decidiu adiar as jornadas", afirmou Hugo Soares.

Como habitualmente, as jornadas parlamentares contariam com a presença do presidente do PSD e primeiro-ministro, Luís Montenegro.

As últimas jornadas parlamentares do PSD, que foram organizadas em conjunto com a bancada do CDS-PP, realizaram-se em Évora em julho do ano passado e tiveram como convidado principal Luís Marques Mendes, precisamente o candidato apoiado pelos dois partidos na primeira volta das presidenciais, que ficou em quinto lugar, com 11,3% dos votos.

Nas eleições presidenciais de domingo, António José Seguro, ex-secretário-geral do PS, foi o mais votado (31,1% dos votos), seguido de André Ventura (23,5%), presidente do Chega, com o qual irá disputar uma segunda volta, em 08 de fevereiro.

Estas serão as segundas jornadas parlamentares do PSD desde o arranque da XVII legislatura. Nas legislativas antecipadas de 18 de maio do ano passado, a coligação AD (PSD/CDS-PP) venceu sem maioria absoluta, elegendo 91 deputados em 230 (mais 11 do que tinha no decurso das legislativas de 2024), dos quais 89 são do PSD e dois do CDS-PP.

O Chega é a segunda maior força parlamentar, com 60 deputados, seguindo-se o PS, com 58, a IL, com nove, o Livre, com seis, o PCP, com três, e BE, PAN e JPP, com um cada.