PSD admite negociações com PS e Chega para reduzir a carga fiscal

Em declarações na Antena 1, no programa, o social-democrata lembra que, depois de o Parlamento ter aprovado a proposta do PS, a discussão seguiu para a fase de especialidade. É nesta fase, diz Alexandre Poço, que o PSD vai procurar um consenso com os restantes partidos. Desde logo com o PS e com o Chega.Quem também garante que há disponibilidade para dialogar com o PSD e com o Governo da Aliança Democrática é o Partido Socialista. João Torres, deputado e vice-presidente da bancada parlamentar socialista insiste ainda que não há qualquer tipo de conluio ou de coligação negativa na Assembleia da República.