PSD. Alberto João Jardim defende reflexão e não concorda com nomes aventados para liderança

Alberto João Jardim diz que o PSD tem de fazer uma reflexão sobre o futuro e só depois pensar na sucessão de Rui Rio. O dirigente social-democrata não concorda com os nomes que foram avançados nos últimos dias para a liderança do partido e diz que é preciso reunir consenso dentro do PSD.