O cabeça de lista da AD pelo círculo Fora da Europa, em declarações à Antena 1, defende que o aumento da participação dos emigrantes vai ser ainda mais elevado do que se espera, na comparação com as eleições de 2022.

José Cesário mostra-se confiante numa vitória também no voto dos emigrantes, mas sublinha "o profundo respeito" pela vontade dos eleitores.





Depois de conhecidos os resultados da emigração é que o Presidente da República vai indigitar o próximo primeiro-ministro.Tudo indica que será Luís Montenegro, candidato da AD, a poder formar Governo.