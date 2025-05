PSD declara apoio à candidatura presidencial de Marques Mendes

O líder do PSD, Luís Montenegro, considera que Marques Mendes tem as qualidades e a preparação necessária para ser presidente da República.A formalização deste apoio coincidiu com o dia em que outro candidato, Henrique Gouveia e Melo, o favorito nas sondagens, se apresentou ao país.O ex-chefe do Estado-Maior da Armada fez a apresentação pública da candidatura, prometendo ser um presidente "diferente e estável", acima dos conflitos partidários.

No habitual espaço de comentário político na CNN Portugal, o antigo líder do PS remeteu uma decisão final para o próximo mês.