PSD defende discurso "duro mas democrático" de Cavaco e aponta nervosismo ao PS

Homem de Gouveia - Lusa

O líder parlamentar do PSD, Joaquim Miranda Sarmento, defendeu esta segunda-feira o discurso "duro, mas verdadeiro e democrático" do ex-Presidente da República Cavaco Silva, no sábado, considerando que as reações do PS demonstram nervosismo.