PSD espera "cooperação interinstitucional intensa" com Seguro

Leonor Beleza reagiu hoje, em nome do PSD, à vitória de António José Seguro nas presidenciais, depois de ter sido a única dirigente nacional de topo dos sociais-democratas a manifestar apoio a um dos candidatos, precisamente ao antigo secretário-geral do PS, que teve como adversário na segunda volta André Ventura, presidente do Chega.

"Estamos neste momento com três anos e meio em que não haverá eleições nacionais. É muito importante que utilizemos este tempo precioso em benefício de todos os portugueses, com uma cooperação interinstitucional intensa, com capacidade de diálogo, de resolver os assuntos, de encontrar soluções para aquilo que são problemas reais dos portugueses", afirmou.

Leonor Beleza salientou que o PSD confia que o próximo chefe de Estado partilhará com o partido estes objetivos.

"Quererá ele, tanto como nós, que a cooperação interinstitucional entre órgãos de soberania durante estes anos se traduza, na verdade, em resultados visíveis ao nível do desenvolvimento do nosso país e da coesão social entre os portugueses", disse.