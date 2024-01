PSD Madeira diz ter possibilidade de apresentar novo Governo Regional

, declarou em exclusivo à RTP o presidente do Conselho Regional, João Cunha e Silva.









“Não creio que havendo uma maioria parlamentar haja argumentos que justifiquem a dissolução do Parlamento”, acrescentou Cunha e Silva. O responsável defende que a demissão do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, tenha efeitos imediatos. “Se caminharmos para eleições antecipadas, como alguns sugerem, a instabilidade está garantida”, assegurou., acrescentou Cunha e Silva.

A Polícia Judiciária realizou na passada semana cerca de 130 buscas domiciliárias e não domiciliárias na Madeira, nos Açores e em várias zonas do continente, no âmbito das quais Miguel Albuquerque foi constituído arguido e foram detidos Pedro Calado, o líder do grupo de construção AFA, Avelino Farinha, e o principal acionista do grupo ligado à construção civil Socicorreia, Custódio Correia.



Em causa estão suspeitas de corrupção ativa e passiva, participação económica em negócio, prevaricação, recebimento ou oferta indevidos de vantagem, abuso de poderes e tráfico de influência, segundo a PJ.