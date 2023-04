PSD quer explicações sobre cargo de mulher de João Galamba no Ministério das Finanças

"O objetivo do PSD é precisamente que o senhor ministro esclareça os contornos deste caso", começou por dizer Hugo Carneiro. "Ainda não sabemos se foi violada a lei ou não, aquilo que sabemos (...) é que a esposa do ministro João Galamba que assumme funções" no Ministério das Finanças.



Por essa razão, o PSD considera que Fernando Medina "não pode dizer que desconhece este caso" e exige esclarecimentos sobre, se "há luz da lei", a nomeação devia ser publicada em Diário da República.



Hugo Carneiro afirmou ainda que "é estranho" que o Ministério responda que a pessoa em causa "coordena mas não dirige".



"Alguém que é coordenador tem de coordenar alguma coisa. (...) Temos de perceber exatamente o que é que a pessoa faz".







Laura Abreu Cravo, mulher de João Galamba, tem funções de coordenação há um ano no Ministério das Finanças. Um cargo que foi preenchido por nomeação que o Ministério alega não ser necessária, segundo revelou a TVI.

O Ministério das Finanças esclarece que Laura Abreu Cravo é funcionária de origem da CMVM, ao abrigo de um Acordo de Cedência de Interesse Público.