PSD retira confiança a Pinto Moreira e ordena inquérito interno a escolhas autárquicas de 2017

"A Comissão Permanente decidiu, sob proposta do presidente, solicitar ao Conselho de Jurisdição a abertura de um inquérito de processo de sindicância interna sobre os termos em que foram escolhidos os candidatos autárquicos em Lisboa em 2017", anunciou Luís Montenegro, no final da reunião.

Quanto a Pinto Moreira, Montenegro justificou que a retoma do mandato deveria ter sido coordenada com o a direção do partido - tal como tinha sido a suspensão depois de ser constituído arguido na "Operação Vortex", pelo que o deputado "deixará de expressar" a posição política da bancada social-democrata, mas continuará a integrá-la, sem passar a deputado não inscrito.