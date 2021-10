PSD. Salvador Malheiro defende Rio como capaz de gestão adequada perante desafios do futuro

O vice-presidente do PSD, Salvador Malheiro, que é também diretor de campanha de Rui Rio, diz que os militantes de base se reveem no líder do partido. Malheiro diz que Rio é competente e capaz de fazer uma gestão adequada dos desafios do futuro e espera que ele consiga uma vitória interna contra o que diz serem "caciques".