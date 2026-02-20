PTRR. Governo quer concluir primeira fase este ano e só define valor após "auscultação nacional"

Marcelo Rebelo de Sousa considerou “prudente a posição tomada pelo Governo” ao não estabelecer ainda um valor para o PTRR, já que “estamos num período pós fase crítica da calamidade, em que se trata de fazer contas à calamidade”.

Governo quer aprovar versão final do PTRR em abril

“Um programa para todo o país”

Outro foco do programa é o risco de incêndios florestais, com o Governo a querer “acelerar a implementação do Plano de Intervenção para a Floresta 2025-2050.

Após a reunião de Conselho de Ministros desta sexta-feira, Luís Montenegro adiantou que o objetivo do Governo é ter a versão final do PTRR aprovada no início de abril e que a primeira fase esteja concluída até ao final de 2026. O Executivo só vai definir o valor global do programa após a auscultação nacional."Ao contrário de outros programas,. Vamos primeiro identificar o que é necessário, identificar as medidas adequadas, com indicação de prioridades e depois definir o investimento que é necessário", afirmou o primeiro-ministro.Luís Montenegro assegurou ainda que o Governo irá ajudar empresas e populações sem "sacrificar" nada. “Nós vamos aproveitar a nossa capacidade disponível na exata medida em que for adequado, não colocando em causa o equilíbrio nem a sustentabilidade das nossas finanças”, explicou.“Mas, obviamente, não estando limitados. Essa é que é a diferença. Nós não vamos sacrificar, não vamos é também simultaneamente estar limitados a nenhum objetivo de dívida pública”, acrescentou.Isto porque “com a trajetória que conseguimos trazer até ao momento” podemos “financiar-nos a uma taxa de juro baixa, sem termos nenhum tipo de obrigação acrescida do ponto de vista dos objetivos de diminuição da dívida”.Já que várias decisões do PTRR incorporam despesas únicas,“sem colocar em causa os objetivos ao nível da despesa líquida primária”, acrescentou.Quanto ao calendário, o primeiro-ministro anunciou que nos próximos dias será realizada “uma auscultação nacional alargada” e que o objetivo “é aprovar o PTRR na sua versão final no início de abril”.Para o dia 24 de fevereiro estão já marcadas reuniões com os partidos políticos com assento parlamentar, seguindo-se os governos regionais, as autarquias locais, os parceiros sociais, a academia, as empresas e a sociedade em geral.O chefe de Governo adiantou que, focada na recuperação relativa a pessoas e empresas, seguindo o princípio “de não deixar ninguém para trás”.A médio prazo, os objetivos inscrevem-se no período da atual legislatura, até 2029.Já os objetivos de longo prazo “integrarão também a legislatura seguinte” até ao início da seguinte a essa, ou seja, 2034, “que coincide com o horizonte do próximo quadro financeiro plurianual da União Europeia”.Este não é um programa “exclusivo de algumas regiões”, assegurou Luís Montenegro., explicou.O objetivo “não é apenas repor o que a catástrofe climática das últimas semanas destruiu; é reconstruir melhor para termos um país mais preparado para enfrentar com maior resiliência futuras adversidades”, acrescentou o primeiro-ministro.O programa assenta em três pilares, sendo, “levando apoio imediato a quem sofreu danos e reconstruindo com a máxima celeridade possível património e infraestruturas públicas destruídas”.Em causa estão, por exemplo, a recuperação dos sistemas de transportes (estradas, ferrovia, portos e terminais), de infraestruturas públicas de sistemas de abastecimento de água, saneamento e gestão de resíduos, do património cultural, da habitação e de empresas, passando ainda pela agricultura, pescas e florestas., na prevenção e adaptação, incluindo nos planos hídrico, florestal, sísmico, energético, comunicacional e da cibersegurança”.“Temos cada vez mais de estar preparados para enfrentar grandes riscos hídricos”, nomeadamente a escassez de água ou o nível de precipitação constante e intenso, declarou Luís Montenegro.Quanto aos riscos sísmicos, vai ser revista e atualizada a legislação nacional relativa à resiliência e reforço sísmico, assim como elaborado o Plano de Reação a Evento Sísmico Grave.Será também reforçada a resiliência energética, a das comunicações móveis, a da comunicação com a população em situação de catástrofe e a das comunidades.Jáavançou o primeiro-ministro.Contudo, “o PRR não se confunde com a agenda transformadora do Governo” nem com o seu programa. “Mas naturalmente que terá de ser conciliado”, explicou.Segundo uma nota divulgada à comunicação social, este pilar passa pela “guerra à burocracia”, a modernização das empresas, a oferta na educação e ensino superior, o investimento em habitação, a imigração “regulada e humanista” ou o investimento em defesa.