Pureza admite que resultado de Catarina Martins será importante para futuro do BE

O coordenador do BE, José Manuel Pureza, admitiu hoje que o resultado de Catarina Martins será importante para medir o futuro do partido, justificando que a campanha da candidata reflete também o projeto político do Bloco.

Durante uma visita ao Mercado Municipal de Guimarães, em que acompanhou a candidata às eleições presidenciais de 18 de janeiro, o líder do BE foi questionado se o resultado de Catarina Martins no domingo será importante para medir o futuro do partido.

"Sempre disse que sim, que o resultado desta candidatura é importante, porque dará força àquilo que é a nossa luta por um país mais justo", respondeu.

Segundo José Manuel Pureza, a candidatura de Catarina Martins, bem como a campanha que tem desenvolvido ao longo das últimas semanas, reflete o projeto político do BE e dá-lhe força.

"Por isso, é muito importante que esta candidatura tenha força e que essa força seja depois respeitada e assumida por quem quer que seja. O BE seguramente o fará", acrescentou.