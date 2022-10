Putin declara lei marcial nas quatro regiões ucranianas anexadas pela Rússia

A lei marcial entra em vigor nestes territórios a partir das 00h00 de quinta-feira (hora local). Os territórios em causa "estabeleceram a lei marcial antes de aderirem à Ferderação Russa, mas é necessário formalizar esse regime segundo a legislação russa", declarou o presidente russo.







Numa intervenção perante o Conselho de Segurança da Federação Russa, emitida pelas televisões do país,Mikhail Mishustin: o objetivo é dar novo fôlego, em concertação com diferentes regiões do país, ao esforço de guerra na Ucrânia.Em paralelo, Vladimir Putin também emitiu umAs medidas aplicam-se às regiões de Krasnodar, Belgorod, Bryansk, Voronezh, Kursk e Rostov, e ainda em Sebastopol, na Crimeia, região anexada pela Rússia em 2014."Estamos a trabalhar para resolver questões muito difíceis para garantir a segurança da Rússia, para proteger o nosso povo. Aqueles que estão na linha da frente ou em campos de treino devem sentir o nosso apoio e saber que têm o nosso grande, grande país e povo unido a ajudar", disse o presidente russo.Vladimir Putin revelou ainda queAs medidas são anunciadas no mesmo dia em que as autoridades russas admitem dificuldades no terreno em Kherson e planeiam retirar entre 50 a 60 mil pessoas da cidade, perante as investidas da Ucrânia. Kiev diz que as autoridades russas estão a tentar assustar os habitantes para os conseguir mobilizar.