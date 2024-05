"Qualquer um tem o direito de dizer as baboseiras, as alarvidades e as patetices que entender"

O cabeça de lista da IL diz que, lembrando que quando os limites são pisados, a lei já prevê a punição do incitamento ao ódio ou à violência.

Numa entrevista na RTP muito em torno das ideias liberais pela Europa, Cotrim de Figueiredo lembra que muitas liberdades não estão "como deviam estar" apontando a liberdade de expressão como uma delas. Lembrou ainda a pandemia e alguns excessos cometidos em nome da segurança.





O candidato defendeu o capitalismo como forma de tirar gente da pobreza e reduzir as desigualdades, contestando afirmações em sentido contrário.



Considera que Portugal está longe de, na componente económica, ser liberal, e argumentou que há muita despesa pública, taxas e impostos, numa “intervenção excessiva do Estado” e pouco cuidado no uso de fundos que têm resultado na criação de pouca riqueza. Defende, em contrapartida, uma função redistributiva marginal do Estado, e um incentivo da igualdade de oportunidades.



Defendeu que são os países liberais (na economia, política e sociedade) os que apresentam melhores serviços de saúde ou educação, por exemplo.



Para Portugal defende um sistema universal de acesso à saúde eme que sobrevivem os prestadores que são melhores na perspetiva de quem os usa.



Criticou a pouca verificação dos gastos do Estado, defendeu uma diminuição dos impostos e considerou que uma reforma fiscal pensada cabe na redução de 2% da dívida pública.







O candiato foi entrevistado ainda no 360 da RTP3.