Há quatro sucessores de Miguel Albuquerque em discussão este fim-de-semana. Um deles poderá ser o próximo presidente do governo regional da Madeira.

Rafaela Fernandes, atual secretária regional da Agricultura e Ambiente, é o nome mais provável. Terá sido a única a dirigir-se à Quinta Vigia na passada sexta-feira antes da demissão de Albuquerque.



Segue-se Pedro Ramos, atual secretário Regional da Saúde, Jorge Carvalho, da Educação, e Eduardo Jesus, que tutela a pasta do Turismo.



A decisão será apresentada ao final da tarde de amanhã, após a reunião do conselho regional do PSD.