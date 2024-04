"Quebra de confiança". Chega chama Miranda Sarmento à comissão de Orçamento

Foto: José Sena Goulão - Lusa

Numa reação aos desenvolvimentos da polémica em torno do anúncio de uma redução da carga fiscal em sede de IRS, por parte do Governo, André Ventura anunciou este sábado que o seu partido tenciona chamar o ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, à comissão parlamentar de Orçamento e Finanças. O líder do Chega denunciou o que considera ser "uma tremenda quebra de confiança".