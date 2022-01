Quem integra mesas de voto vai ter reforço da vacina contra a covid-19 no próximo fim de semana

As pessoas que vão integrar as mesas de voto nas legislativas vão receber o reforço da vacina contra a covid-19 nos dias 15 e 16 de janeiro. É o que adianta à Antena 1 o presidente da Associação Nacional de Freguesias.