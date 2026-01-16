Política
Presidenciais 2026
"Quero que Montenegro se lixe, eu quero é o povo", diz Ventura
Em noite fria, chuvosa, o candidato e líder do Chega parafraseou Passos Coelho, o antigo primeiro-ministro que em 2012 disse "que se lixem as eleições".
Fotos: Tiago Petinga, Lusa
Em dia de aniversário, André Ventura repetiu que está "pelo e com o povo". E acrescentou que se as sondagens lhe dão 24 por cento, o passado traz ensinamentos. "As sondagens sempre estiveram contra nós. Se nos dão 24, hão-de ser 30 por cento”, arriscou.
O dia em que fez 43 anos ficou ainda marcado pela ação em Ponte de Lima. Diante de uma plateia com antigos combatentes, o candidato apareceu de camuflado - o que deixou o almirante Henrique Gouveia e Melo mal disposto e a falar em falta de respeito - e disse: "Este é o sinal de que daqui a umas horas, daqui a dois dias ou três, em vosso nome e pela vossa escolha, eu serei Comandante Supremo das Forças Armadas Portuguesas".
Ventura disse ainda que "o nosso país está a afundar há décadas" e, por isso, recusou falar de picardias com António José Seguro.