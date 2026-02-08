Política
Presidenciais 2026
Ramalho Eanes assinala importância das eleições em situação "muito má"
No momento de votar, no Beato, em Lisboa, o antigo presidente da República Ramalho Eanes quis apelar ao voto, mostrando-se preocupado com a abstenção.
Foto: António Antunes - RTP
"Além disso, temos uma fragmentação partidária excessiva e isso prejudica o encontro de consensos que permite responder melhor às diferentes situações graves e depois temos ainda a situação europeia e a situação geopolítica mundial", prosseguiu.
A situação europeia, apontou, "exige meios para constituir forças armadas, meios financeiros para a Ucrânia. É uma situação realmente grave".