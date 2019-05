Partilhar o artigo Rangel considera natural ver PS "a pescar" no mesmo distrito que o PSD Imprimir o artigo Rangel considera natural ver PS "a pescar" no mesmo distrito que o PSD Enviar por email o artigo Rangel considera natural ver PS "a pescar" no mesmo distrito que o PSD Aumentar a fonte do artigo Rangel considera natural ver PS "a pescar" no mesmo distrito que o PSD Diminuir a fonte do artigo Rangel considera natural ver PS "a pescar" no mesmo distrito que o PSD Ouvir o artigo Rangel considera natural ver PS "a pescar" no mesmo distrito que o PSD

Tópicos:

CDU, Gafanha Nazaré, Mealhada, Médias, Rangel,