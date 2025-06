RASI. Governo garante que movimentos extremistas estão a ser "monitorizados" pelas polícias

Em reposta, Maria Lúcia Amaral disse que os dados mencionados "foram monitorizados e continuam a ser monitorizados pelas instituições, nomeadamente pela Polícia Judiciária".





Para a ministra, é "mais importante que essa monitorização continue" do que saber o que foi ou não retirado de um relatório que tem contributos de todos os órgãos de polícia criminal.

c/ Lusa

Durante o debate, PS, PCP, Bloco de Esquerda, Livre e PAN questionaram a ministra sobreA governante considerou também que“A segurança é um pilar essencial da estabilidade e da coesão de qualquer país. Falar de segurança interna é falar do que permite às pessoas viver em liberdade e com a confiança de que o Estado e as suas instituições fazem o que devem fazer: protegê-las”, disse a ministra no seu discurso inicial no Parlamento.Entre os sinais positivos, destacou, “o que indicia que as forças de segurança estão a trabalhar com eficácia e que as medidas de prevenção que foram adotadas ao longo do último ano estão a dar frutos”.Há, porém, “indicadores preocupantes que exigem de todos nós uma reflexão séria”, alertou a responsável, começando por destacar “o aumento – ainda que não muito expressivo – da criminalidade violenta e grave”.A ministra realçou também, o aumento dos crimes contra a liberdade sexual, a par da violência contra menores, assim como “o flagelo persistente da violência doméstica”.Maria Lúcia Amaral disse ainda que vai continuar a ser trilhado o caminho do último ano, como a valorização dos elementos das forças de segurança e diminuição da criminalidade violenta e grave.