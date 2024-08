Paulo Núncio, do CDS-PP, afirma que o nome escolhido pelo governo para o cargo de comissário europeu, é "uma excelente escolha"

O presidente do grupo parlamentar do CDS-PP desvaloriza o facto da entrada de Maria Luís Albuquerque para o governo de Pedro Passos Coelho (PSD-CDS-PP) ter levado Paulo Portas a demitir-se do executivo.



Para Paulo Núncio, "foi uma das melhores governantes que Portugal teve, num momento dificílimo, que foi necessário para recuperar o país da falências que os socialistas deixaram"