Recontagem de votos no Montijo dá mais um eleito ao PS na Assembleia Municipal

Segundo o edital publicado hoje pela Câmara Municipal do Montijo, após a assembleia de apuramento geral de resultados, o Chega foi o partido mais votado para a Assembleia Municipal, com 6.046 votos e seis mandatos atribuídos, seguido pelo MVC com 6.002 votos e cinco mandatos (antes tinha seis mandatos).

A coligação PSD/IL obteve 4.023 votos e quatro mandatos na Assembleia Municipal, o PS 4.015 votos e quatro mandatos (antes tinha três mandatos), a CDU 1.799 votos e um mandato e o Livre 1.031 votos e também um único mandato.

Na Junta de Freguesia de Pegões, onde o MVC tinha ganho as eleições apenas com mais dez votos do que o Chega, não houve qualquer alteração, uma vez que foi confirmada em absoluto a votação naqueles dois partidos que tinha sido anunciada inicialmente, de 495 votos para o MVC e 485 para o Chega.

No que respeita à votação para a Câmara Municipal do Montijo, a recontagem resultou em pequenas alterações no número de votos em diversas forças políticas, mas que não mudaram a posição relativa de cada uma nem o número de mandatos atribuídos.

O apuramento de resultados, que decorreu no edifício dos Paços do Concelho, presidido por uma juíza do Tribunal do Montijo, confirmou a vitória do MVC e a eleição para presidente do município do dissidente socialista Fernando Caria, com um total de 6.440 votos e três mandatos atribuídos.

O Chega, com 5.825 votos e dois mandatos, foi a segunda força política mais votada para a Câmara do Montijo, seguida pelo PS, com 4.049 votos e um mandato, e pela coligação PSD/IL, com 3.917 votos e um mandato atribuído naquela autarquia do distrito de Setúbal.

Dos 45.488 inscritos no Montijo, só 23.479 eleitores exerceram o direito de voto nas eleições para a Câmara Municipal, pelo que a taxa de abstenção se fixou nos 48,38%.

O cabeça de lista do Chega nas eleições para a Câmara do Montijo, Nuno Valente, remete para mais tarde um comentário aos resultados apurados na recontagem de votos pedida pelo partido de André Ventura.