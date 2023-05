Recurso ao SIS. Chega e Iniciativa Liberal querem ouvir Mendonça Mendes no Parlamento

Em nota divulgada este domingo, o Chega refere que, na sequência da audição da passada quinta-feira do ministro das Infraestruturas, João Galamba, na Comissão Parlamentar de Inquérito à Tutela Política da Gestão da TAP,, acentua o partido de extrema-direita.

O Chega estima que “está em causa a descoberta da verdade material e a própria idoneidade dos governantes em causa”, o que justifica, na sua ótica, o requerimento para que Mendonça Mendes seja ouvido na Assembleia da República.

O secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro escusou-se, no sábado, à margem do congresso do PAN em Matosinhos, a aclarar o papel que terá desempenhado no recurso ao serviço de informações para a recuperação do computador de trabalho de Frederico Pinheiro, adjunto exonerado de João Galamba., afirmou o governante aos jornalistas.“O que é importante é que cada um faça aquilo que tem para fazer, a CPI à gestão da TAP apurará os factos relativamente à gestão da TAP”, acrescentou.

Iniciativa Liberal acentua pressão

Por sua vez,"Se isto não for esclarecido nas próximas horas, nas próximas horas também a Iniciativa Liberal, sabendo que a CPI que propôs aos serviços de informações não vai ser viabilizada pelo PS, começará a chamar à primeira comissão parlamentar as pessoas envolvidas e que ainda não prestaram os esclarecimentos de que os portugueses nesta altura precisam", vincou o dirigente partidário, em visita à Madeira., propugnou, para acrescentar que,

A Iniciativa Liberal admite existirem questões que não podem ser tratadas em sede de comissão parçamentar de inquérito à TAP.



"Se persistir esta intenção do PS, nomeadamente do secretário de Estado Mendonça Mendes, de não esclarecer se de facto João Galamba lhe ligou, o que é que João Galamba lhe disse, o que é que Mendonça Mendes disse a João Galamba, nós, quer no que diz respeito a Mendonça Mendes, quer outras pessoas envolvidas que não tenham ainda esclarecido aquilo que é o seu envolvimento neste caso, temos a intenção de, a partir desta semana, começar a chamar essas pessoas à primeira comissão do Parlamento", insistiu Rui Rocha.O líder da IL entende que

O que disse Galamba

Na audição da passada quinta-feira, o ministro das Infraestruturas adiantou aos deputados da comissão de inquérito à TAP queJoão Galamba revelou também que– isto horas depois de uma primeira tentativa de contacto, à qual o primeiro-ministro não respondeu.Galamba confirmou, assim, a versão relatada na quarta-feira pela sua chefe de gabinete: terá sido Eugénia Correia a reportar o alegado furto do computador ao Sistema de Informações da República Portuguesa (SIRP), tendo em seguida sido contactada pelo SIS. O ministro afiançou, todavia, que não deu quaisquer instruções para telefonar ao serviço de informações., disse.



