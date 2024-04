Redução governamental do IRS pode variar entre 0,5% e 3%

Ouvida, esta manhã, no programa da Antena 1, Antena Aberta, Paula Franco explica que a descida do imposto vai acontecer a partir do quinto escalão.

Na apresentação do Programa de Governo, no Parlamento, o primeiro-ministro anunciou uma descida do IRS em mil e quinhentos milhões de euros, face ao ano passado, sendo que o Orçamento do Estado para este ano, a cargo do PS, já contempla uma redução de cerca de mil e trezentos milhões do imposto para os escalões mais baixos.







A oposição já veio criticar Luís Montenegro, chegando mesmo Marques Mendes a acusar o novo Executivo de amadorismo.