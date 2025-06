"Reforço da exigência". Novas regras para a imigração incluem aumento do prazo para atribuição de nacionalidade

O governante explicou que “a solução não é criar o SEF de novo e de raiz”, já que “seria uma tarefa que demoraria anos até ter resultados”. O Governo exclui ainda “transformar a AIMA numa polícia”, já que “não tem aptidão” nem características para tal.

“Genuína e duradoura ligação a Portugal”

Foi também aprovada uma proposta de lei de alterações à lei da nacionalidade, no sentido de exigir “mais exigência de ligação efetiva de pertença à comunidade nacional, uma genuína, robusta, duradoura ligação a Portugal”, frisou Leitão Amaro.



“A nacionalidade é aquilo que define o nosso povo enquanto comunidade política. O grupo de seres humanos que tem direitos políticos tem o direito de definir as nossas leis, quem nos governa, que rumo é que tomamos enquanto comunidade”, considerou.



Outras alterações dizem respeito à atribuição aos descendentes de estrangeiros que residam em território nacional, passando a ser exigido que os pais tenham residência legal e alargando o prazo mínimo para três anos.



“A nacionalidade é atribuída não por defeito, não por silêncio, mas apenas se a pessoa, através dos pais, manifestar uma vontade positiva para esse efeito”, disse ainda o ministro da Presidência.

Prazo para atribuição de nacionalidade aumenta

O Governo anunciou ainda alterações reforçando os parâmetros de acesso à naturalização, “acrescentando exigências e reforçando prazos”.



Nesse sentido, haverá um aumento do prazo mínimo de residência legal para habilitar a obtenção da nacionalidade, “fazendo uma diferenciação com prazo de sete anos para os cidadãos nacionais de países de língua oficial portuguesa e de dez anos para os cidadãos de outros países”.



“Este prazo começa a contar com a obtenção do título de residência e não a partir do momento que se formulou alguma vontade”, vincou Leitão Amaro.



Passa também a haver uma exigência de “conhecimento suficiente de língua, mas também de cultura portuguesa”, assim como “dos deveres e direitos fundamentais inerentes à nacionalidade portuguesa e à organização política da República portuguesa”, através de testes de avaliação. Os pedidos dos imigrantes devem ser acompanhados de uma “declaração pessoal e solene de adesão aos princípios fundamentais do Estado de direito democrático”.



Além disso, será elevado “o padrão de exigência relativo ao percurso criminal do requerente, inviabilizando a naturalização daqueles que foram condenados a penas efetivas de prisão”.



Outras das medidas aprovadas em Conselho de Ministros são a extinção do regime extraordinário de naturalização de descendentes de judeus sefarditas portugueses e a criação de restrições ao caminho de naturalização por ascendência portuguesa, para que a "naturalização ocorra até aos bisnetos".



Por último, será introduzido um mecanismo de perda de nacionalidade a cidadãos naturalizados “sempre como sanção acessória, sempre decretada por um juiz na sequência de um processo, sempre com juízo casuístico da gravidade e das circunstâncias e para crimes de elevada gravidade” como homicídio, violação ou extrema violência, enumerou o ministro.





“Há um reforço da exigência, sempre pautado pelo respeito constitucional, sempre atento à transformação depois dee de políticas e leis que foram sucessivamente facilitadas e flexibilizadas”, começou por explicar António Leitão Amaro.A primeira proposta de lei diz respeito à, que será acompanhada por um reforço de meios na PSP.“Portugal tem de voltar a ter uma polícia de fronteiras” que “controle as fronteiras à entrada” e “faça a fiscalização em todo o território nacional”, executando ainda o “afastamento e retorno daqueles que não cumprem as regras”, declarou o ministro.