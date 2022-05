Refugiados ucranianos. Governo promete apuramento do caso de Setúbal "até às últimas consequências"

"Uma andorinha não faz a primavera e se vier a público, se vier a ser confirmado, aquilo que foi o tratamento, que eu diria, negligente e intolerável por parte de um município, vai ser investigado até às últimas consequências", afirmou a governante.



Ana Catarina Mendes falava no decurso durante uma audição no parlamento no âmbito da discussão na especialidade da proposta de Orçamento do Estado para este ano. Respondeu assim a questões suscitadas pela deputada do PSD Catarina Rocha Ferreira."Este Governo não deixará que haja violação da lei e, muito menos, que não se trate de forma digna e com respeito aqueles que aqui chegam", afiançou a ministra dos Assuntos Parlamentares.

A ministra dos Assuntos Parlamentares fez questão de lembrar o inquérito em curso por parte da Comissão Nacional de Proteção de Dados, que visa apurar eventuais ilegalidades no acolhimento de refugiados da Ucrânia em Setúbal.



Recordou ainda que foi solicitada uma investigação pela Inspeção-Geral das Finanças.

Assembleia Municipal aprecia moções de censura



É esta terça-feira que, dada a controvérsia com a receção de refugiados ucranianos por russos conotados com o regime de Vladimir Putin.A moção de censura dos social-democratas defende a demissão do presidente da Câmara de Setúbal, argumentando queJá. Ainda assim, ressalva que há outras razões que justificam a censura da liderança do executivo camarário.

A par da moção de censura, os socialistas deverão também propor a criação de uma Comissão de Fiscalização da Conduta da Câmara Municipal.



A Assembleia Municipal de Setúbal tem 33 eleitos (12 pela CDU, dez pelo PS, seis do PSD, dois do Chega, um do Bloco de Esquerda, um do PAN e um da Iniciativa Liberal. Juntam-se, por inerência do cargo, os presidentes das cinco juntas de freguesia do concelho, todos da coligação entre PCP e PEV.A eventual aprovação de uma moção de censura em Assembleia Municipal não resulta na queda do executivo camarário. Isto porque,