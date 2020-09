Remodelação no Governo. Jamila Madeira "surpreendida" com decisão

Numa resposta enviada por escrito enviada à RTP, Jamila Madeira refere que não pediu para sair do executivo de António Costa. "Naturalmente fiquei muito surpreendida com a opção da ministra", frisou, referindo-se à ministra da Saúde, Marta Temido.







A ex-governante refere que sai do Governo "de consciência tranquila de missão cumprida com a certeza de que fiz tudo o que estava ao meu alcance num ano particularmente inédito".







Por fim, Jamila Madeira faz "votos" de sucesso ao atual Governo, com quem revela ter tido "muito orgulho em trabalhar". Espera ainda que "tudo continue a correr pelo melhor" para o país.







A antiga responsável confirma ainda que vai voltar ao Parlamento para cumprir o mandato de deputada.







A secretária de Estado adjunta da Saúde, Jamila Madeira, foi exonerada na quarta-feira. De acordo com uma nota na página da Presidência da República, a posição é entregue a António Lacerda Sales, até agora secretário de Estado da Saúde.



Ao todo, o primeiro-ministro propôs ao Presidente da República a substituição de cinco secretários de Estado.





Jamila Madeira, antiga líder da Juventude Socialista, eurodeputada e dirigente do PS, sai das funções de secretária de Estado Adjunta e da Saúde, cargo que passa a ser desempenhado por António Sales, que sobe assim na hierarquia da equipa liderada pela ministra Marta Temido.





Ainda para esta equipa, para assumir as funções de secretário de Estado da Saúde até agora exercidas por António Sales, entra Diogo Serras Lopes, atual vice-presidente do conselho diretivo da Administração Central do Sistema de Saúde e que foi assessor para as questões económicas no gabinete do primeiro-ministro.